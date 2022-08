Wohnmobil und Auto stehen in Flammen – weiteres Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz im Bereich Heinrich-Schulz-Weg und Großlohering in Hamburg-Rahlstedt sind in der Nacht zu Sonntag ein Wohnmobil und ein Auto in Flammen aufgegangen. Auch ein drittes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Feuerwehr war um kurz nach 3 Uhr von Anwohnern informiert worden. Beim Eintreffen der Kräften brannten die Fahrzeuge bereits; meterhohe Flammen züngelten gen Himmel.

Hamburg: Wohnmobil und Auto stehen in Flammen

Mit Wasser und Schaum löschten die Beamten letztlich das Feuer, das allerdings nicht mehr viel von den Fahrzeugen übrig ließ: Von dem Wohnmobil war kaum noch etwas zu erkennen, bei beiden Fahrzeugen zersprangen alle Scheiben durch die Hitze.

Durch das Feuer wurde auch ein Kleinwagen des Deutschen Roten Kreuzes in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache ist noch unklar. Die Beamten prüfen auch den Verdacht hinsichtlich einer möglichen gezielten Brandstiftung. (dg)