Wohnhaus in Hamburg: Auto brennt lichterloh vor Garage – Bewohner in Gefahr

Volksdorf -

Am späten Dienstagabend hat in der Stolpmünder Straße im Stadtteil Volksdorf ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug stand in einer Garagenzufahrt direkt vor einem Wohnhaus – und brachte damit auch die Bewohner in Gefahr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich aus dem Fahrzeug austretender Kraftstoff entzündet und den Pkw in Brand gesteckt. Der Kraftstoff ist außerdem in die Garage des Wohnhauses gelaufen.



Mehrere Hausbewohner mussten mit Fluchthauben von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem verrauchten Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen. (mhö)