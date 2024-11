Mädchen (12) aus Hamburg wird vermisst

Auf dem Weg zur Schule verlor sich ihre Spur: Seit Dienstagmorgen wird die zwölfjährige Afina P. aus Wilhelmsburg vermisst.

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA) der Region Harburg veröffentlichte am Dienstagnachmittag eine öffentliche Fahndung nach dem Mädchen.

Die Zwölfjährige habe am Morgen das Haus, in dem sie lebt, verlassen, um zur Stadtteilschule Am Hafen zu gehen. Dort sei sie nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht erschienen und bisher auch nicht wieder zu ihrer Wohnunterkunft zurückgekehrt.

Wer hat Afina P. gesehen? Polizei Hamburg sucht Hinweise

Laut LKA ist Afina 1,65 bis 1,70 Meter groß und sieht trotz ihrer zwölf Jahre eher aus wie eine 14-Jährige. Sie habe eine schlanke Figur, rotgefärbte, schulterlange Haare und sei vermutlich mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Das Mädchen spreche Ukrainisch und nur gebrochen Deutsch. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei auf jeder Dienststelle oder unter dem Hinweistelefon (040) 428 65 67 89 entgegen. Wer die Vermisste auf der Straße sehe, könne auch den Notruf 110 anrufen. (mp)