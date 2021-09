Wilde Verfolgungsjagd: Polizeihubschrauber verfolgt Einbrecher – Großeinsatz in Hamburg

Rahlstedt –

Eine wilde Verfolgungsjagd von Stapelfeld (Kreis Stormarn) nach Hamburg hat am Montagmorgen die Polizei beider Bundesländer in Atem gehalten. Die Schleswig-Holsteiner Polizisten verfolgten einen Golf, in dem mutmaßlich Einbrecher saßen. Hamburger Kräfte und der Polizeihubschrauber Libelle schalteten sich ein.

Polizisten aus dem Kreis Storman waren zu einem Einbruch nach Stapelfeld gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, sahen sie einen silbernen Golf flüchten, nahmen sofort die Verfolgung auf. Mehrfach versuchten die Polizisten, das Auto zu stoppen. Ohne Erfolg.

Verfolgungsjagd nach Hamburg: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet zu Fuß

Weil die Flucht Richtung Hamburg ging, schalteten sich mehrere Peterwagen aus Hamburg mit in die Verfolgung ein.

Auch Spürhunde der Polizei waren bei der Verfolgung im Einsatz.

Auch der Polizeihubschrauber stieg auf. Die Piloten nahmen die Spur des flüchtigen Wagens am Bachstückenring in Rahlstedt auf. Dort raste der Golf über einen Spielplatz und kam auf einer Grünfläche zum Stehen.

Die Insassen des mutmaßlichen Einbrecherautos flüchteten zu Fuß. Mehrere Polizisten und Spürhunde suchten die Umgebung ab. Ohne Erfolg.