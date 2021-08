Wilde Verfolgungsjagd: Betrunkener will über A7 fliehen – und überschlägt sich

Ottensen –

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich am Sonntagmorgen in Ottensen ein Auto überschlagen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Der betrunkene Fahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt.

Um 6.40 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Ford Focus in der Behringstraße stoppen, um den Fahrer zu überprüfen. Der war den Beamten wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen. Anstatt den Haltezeichen der Polizisten Folge zu leisten, gab der Mann aber Gas.

Auf Flucht vor der Polizei: Betrunkener Fahrer überschlagt sich in Hamburg

Gefolgt von der Polizei ging die Verfolgungsjagd Richtung A7-Zubringer Othmarschen. Hier verlor der Fahrer des Ford die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab fast zwei Promille.