Wilde Raserei in Hamburg: Porsche-Fahrer sind jetzt auf Bus und Bahn angewiesen

Hamburg –

Sie wollten schnell auf der Straße vorankommen und überschritten die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten maßlos. Nun sind drei Hamburger Autofahrer die nächsten Wochen auf Bus und Bahn angewiesen – gleich drei Raser sind am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen worden.

Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte der Verkehrsstaffel mit ihrem zivilen ProViDa-Wagen (Proof Video Data) im Hamburger Stadtgebiet unterwegs. Auf der A7 bei Waltershof wurden sie dann von einem Porsche überholt.

Der 38-jährige Fahrer raste mit 140 Sachen statt der dort erlaubten 80 km/h über die mit Schneematsch bedeckte Autobahn. Die Folge: 240 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Hamburg: Polizei zieht zwei Porsche-Raser aus dem Verkehr

Kurze Zeit später stoppten die Polizisten erneut einen Porschefahrer (33). Der war auf der B75 im Bereich Hamburg Neuland 180 km/h gefahren. Erlaubt sind dort Tempo 80. Den Raser erwarten nun 1200 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Das könnte Sie auch interessieren:Wiederholungstäter – Mann brettert 120 Km/h zu schnell durch Hamburg

Den Vogel schoss an diesem Tag ein 27-Jähriger ab. Der war auf der A1 in Höhe der Norderelbbrücken bei Tempo 120 in seinem VW Kombi mit bis zu 230 Stundenkilometer unterwegs.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt.