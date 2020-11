Wilde Raserei in Hamburg: Polizisten stoppen Lamborghini – und staunen

Rahlstedt -

Da haben die Zivilfahnder bestimmt große Augen gemacht! Sie stoppten am Donnerstagabend in Rahlstedt einen Lamborghini Huracane (Neupreis ab 185.000 Euro) – der Wagen hatte das Auto der Beamten zuvor rasant überholt. Bei der Überprüfung des Fahrers machten sie eine erstaunliche Feststellung.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten mit ihrem zivilen Polizeiauto gegen 20.30 Uhr auf der Bargteheider Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem laut röhrenden Lamborghini überholt wurden. Im weiteren Verlauf versuchte der Lambo-Fahrer, die größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und überholte zahlreiche Autofahrer sowohl auf der linken als auch auf der rechten Spur. Teilweise war er mit mehr als Tempo 160 unterwegs.

Hamburg: Lambo-Raser hatte keinen gültigen Führerschein

Im Höltigbaum trat der Fahrer so stark auf das Gaspedal, dass der teure Flitzer aus der Spur geriet und fast einen Unfall gebaut hatte. Hier konnten die Beamten das Fahrzeug dann auch stoppen. Am Steuer: Ein 18-Jähriger Fahranfänger, der sich das Auto für eine Probefahrt ausgeliehen hatte. Den Beamten zeigte er einen britischen Lernführerschein, der in Deutschland allerdings keine Gültigkeit besitzt.

Polizei stellt Lamborghini in Hamburg sicher

Der Lamborghini wurde zunächst sichergestellt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen illegalen Straßenrennens und Fahrens ohne Führerschein. Die Polizei sucht Zeugen, die die durch das Fahrmanöver des Bubi-Rasers gefährdet worden sind. Hinweise an Tel. 4286 56789.