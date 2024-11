Wieder Unfall mit Miles-Auto: Polizei sucht Fahrer mit Hunden und Drohne

Erneut ist es in Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Mietauto gekommen: Ein Miles-Fahrzeug ist am Samstagmorgen in Sülldorf gegen einen Baum gerast. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Der automatische Notruf aus dem Fahrzeug wurde laut Polizei gegen 6 Uhr ausgelöst. Anhand der GPS-Daten war das Miles-Auto auf dem Schlankweg verunglückt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte fand man den Wagen stark beschädigt an einem Baum vor.

Hamburg: Unfall mit Miles-Auto – Fahrer mit Hunden gesucht

Vom Fahrer, der bei dem Unfall mutmaßlich verletzt wurde, fehlte jede Spur. Die Einsatzkräfte suchten mit Spürhunden und einer Drohne nach ihm – ohne Ergebnis.

Die Beamten kontaktierten die letzte Mieterin des Autos. Sie wohnt in Quickborn und konnte sich nicht erklären, wie der Wagen mit ihren Daten benutzt worden sein könnte. Die Polizei ermittelt.