Schüsse in Hamburg – 26-Jähriger schwer verletzt

In Wandsbek sind in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Laut Polizei kam es gegen 1.35 Uhr zu dem Einsatz im Rauschener Ring. Ein 26-Jähriger sei durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt worden. Er wurde vom Notarzt versorgt und kam dann per Rettungswagen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Der oder die Täter sind auf der Flucht, wie ein Sprecher sagte. Zum Tathergang und möglichen Hintergründen konnte er noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.