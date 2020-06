Wieder Rentner-Unfall: 81-Jährige verwechselt Gas und Bremse und stürzt in Einfahrt

Hoisbüttel -

Schwerer Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Hamburger Stadtgrenze: Eine 81-Jährige hat hier am Sonnabendnachmittag offenbar Gas und Bremse verwechselt und ist mit ihrem Mercedes eine Einfahrt hinabgestürzt.

Die Frau durchbrach zunächst das Metallgitter und fiel dann 1,5 Meter tief in die Einfahrt der Tierfgarage des Edeka-Marktes an der Hamburger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrerin dabei verletzt, sie kam in eine Klinik.

Die Fahrerin des Mercedes (81) verwechselte Gas und Bremse und stürzte in die Tiefgaragen-Einfahrt. Roeer Foto:

Immer wieder Rentner-Unfälle in Hamburg

Es ist bereits der zweite Unfall, bei dem am Sonnabend ein betagter Autofahrer Gas- und Bremspedal verwechselt. Erst am Morgen war ein Rentner an der Waitzstraße aus diesem Grund in den Eingangsbereich einer Arztpraxis gebrettert. (skö/röer)