Wieder heftiger Unfall in Hamburg: Ford-Fahrer übersieht BMW – drei Verletzte in Klinik

Sasel –

Kreuzungscrash in Hamburg: Der Fahrer eines Ford Transits hat sich offenbar beim Abbiegen verschätzt und ist am Dienstagvormittag an der Saseler Chausse mit einem ihm entgegenkommenden BMW X1 kollidiert.

Laut Polizei war der BMW – besetzt mit einem älteren Ehepaar (beide 77) – in Richtung stadtauswärts unterwegs, als der 40-Jährige im Ford nach links in den Frahmredder abbiegen wollte. „Dabei kam es dann zur Kollision. Offenbar hat der Fahrer den BMW übersehen“, so eine Polizeisprecherin auf MOPO-Nachfrage.

Polizei Hamburg: Ford übersieht BMW – drei Verletzte in Klinik

Alle drei Insassen aus den zwei Fahrzeugen wurden vor Ort von Sanitätern der Feuerwehr versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. „Die Schwere der Verletzungen ist bisher unbekannt“, so die Sprecherin weiter.

Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Verkehrsdirektion Ost hat Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Tiguan kippt auf die Seite – zwei Verletzte

Zeitgleich war es ganz in der Nähe ebenfalls zu einem schweren Unfall gekommen: Am Oldenfelder Stieg in Rahlstedt fuhr ein VW Tiguan einem Toyota auf. Der Fahrer des Volkswagen musste über das Schiebedach gerettet werden und kam anschließend ins Krankenhaus. (dg)