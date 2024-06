Wieder Geldautomat in Hamburg gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Erneut ist es in Hamburg zu einer Sprengung eines Geldautomaten gekommen, diesmal in der Nacht zu Freitag in einem Gewerbepark in Rothenburgsort. Ob der oder die Täter Beute gemacht haben, steht zur Stunde noch nicht fest.

Ein Anwohner der Billstraße, in der Nähe des Ausschläger Billdeichs, habe laut Polizei gegen 1.55 Uhr den Notruf gewählt und eine Explosion am Gewerbepark Billwerder Ausschlag gemeldet. Die daraufhin angerückten Polizisten entdeckten am Einsatzort einen freistehenden, gesprengten Geldautomaten.

Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos

Die umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern verlief erfolglos. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Ob Beute gemacht wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.