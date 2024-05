Wieder Einbruch bei Hamburger Feuerwehr – Täter machen teure Beute

Schon wieder ein Einbruch in ein Feuerwehrhaus in Hamburg – diesmal in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Sinstorf. Die Täter erbeuteten ein teures Rettungsgerät. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut einem Polizeisprecher habe der Einbruch bereits am 11. Mai dieses Jahres stattgefunden. Ein Anwohner sei gegen 4.25 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden.

Als er aus dem Fenster blickte, sah er zwei Männer, die sich am Feuerwehrhaus an der Beckedorfer Straße zu schaffen machten. Sie hatten eine der Scheiben am Rolltor mit einem Baseballschläger zertrümmert.

Täter setzen Einbruch fort obwohl Anwohner sich durch Rufe bemerkbar macht

Obwohl sich der Zeuge bemerkbar machte, hätten die Täter ihren Einbruch unbeeindruckt fortgesetzt. Sie erbeuteten ein hydraulisches Spreizgerät und seien in einem roten Fahrzeug ohne Kennzeichen, vermutlich ein VW Sharan, geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter Tel. 4286 56789.