Wieder da!: Hamburger Polizei beendet Suche nach Eva G. (15)

Rahlstedt -

Die 15 Jahre alte Eva G. sollte eigentlich in ärztlicher Behandlung sein. Doch seit Freitagnachmittag wurde die Hamburgerin vermisst. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe in dem Fall, bereits am Samstagabend konnte die junge Frau ausfindig gemacht werden.

Laut Polizei wurde Eva G. am Abend von Zivilfahndern in der Hamburger Innenstadt aufgegriffen. Sie brachten die 15-Jährige zurück in das Krankenhaus, in dem sie zuletzt untergebracht war.