Wie bitte?!: Trunkenbold will Diebstahl seines gefälschten Ausweises anzeigen

St. Georg –

Das haben selbst die erfahren Bundespolizisten noch nicht erlebt: Sturzbetrunken klingelte ein Mann am Samstagmorgen bei der Wache am Hauptbahnhof. Als die Beamten ihn zu seinem Eigenschutz in Gewahrsam nahmen, entdeckten sie einen gefälschten Ausweis – und stellte ihn sicher. Nach seiner Freilassung wollte der Mann den „Diebstahl“ anzeigen.

Wie die Bundespolizei berichtete, klingelte der Mann (36) gegen 6.45 Uhr an der Wache des Hauptbahnhof. Er wankte sehr stark und konnte sich kaum verständlich machen. Dabei sei er zunehmend aggressiver geworden, hieß es. Ein Alkoholtest ergab sagenhafte 2,5 Promille.

Hamburger Hauptbahnhof: Beamte finden gefälschten Ausweis

Zu seiner eigenen Sicherheit wurde er in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen gefälschten Ausweis, der daraufhin sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der Trunkenbold wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch damit nicht genug: Nach seiner Freilassung ging der Mann schnurstracks zur nahegelegenen Sicherheitswache von Bundes- und Landespolizei, um den Diebstahl seines Ausweises anzuzeigen. Die Beamten erklärten dem 36-Jährigen nochmals den Sachverhalt, denn den hatte er offensichtlich schon wieder vergessen.