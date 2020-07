Wie bei Udo Lindenberg: Schon wieder Supersportwagen aus Garage gestohlen

Eilbek -

Ferrari, Lamborghini oder McLaren – bei Autodieben sind diese Supersportwagen überhaupt nicht beliebt. Die Klau-Profis haben es nur auf Fahrzeuge einer einzigen Marke abgesehen: Porsche. Jetzt kamen am Eilbeker Weg gleich zwei Modelle abhanden. Seltene 911 GT3, bestätigte die Hamburger Polizei der MOPO. Und auch in Seevetal kam ein Sportwagen abhanden.

So ein Super-Porsche hat 520 PS und beschleunigt von 0 auf 100 Kilometer in nur 3,2 Sekunden. Der Neupreis mit ein paar Extras liegt bei rund 200.000 Euro. Die beiden jetzt gestohlenen Exemplare haben zusammen einen Zeitwert von 300.000 Euro. Laut "Abendblatt" gehört ein Auto einem bekannten Hamburger Gastronomen.

Hamburg: Porsche 911 GT3 aus Garage gestohlen

Die Täter waren über ein Kellerfenster in die verschlossene Tiefgarage eingestiegen. Hier stellt ein auf Supersportwagen spezialisierter Händler seine Fahrzeuge ab. Wie es den Tätern dann gelang, die Porsches zu starten, ist unbekannt. Möglicherweise wurden sie aber auch per Abschlepper fortgeschafft. Beim Abtransport beschädigten die Diebe noch einen Ferrari 488 Spider. Die Kripo hat noch keine Spur der Täter.



Auch in Seevetal (Landkreis Harburg) schlugen die Porsche-Diebe zu. Die Täter knackten in der Nacht zum Donnerstag zunächst das Eingangstor zum Grundstück eines Einzelhauses. Dann schnitten sie ein Loch ins Garagentor, öffneten es. Sie entkamen mit dem schwarzen Porsche 911 Turbo S. Der Wagen im Zeitwert von 150.000 Euro hat das Kennzeichen HH-CA 2905. Hinweise bitte unter Tel. 041056200 an die örtliche Polizei.

Genaue Zahlen gibt das Hamburger LKA nicht heraus, aber jedes Jahr werden in Hamburg Dutzende Porsche 911 gestohlen, vom 40 Jahre alten Oldtimer bis zum Spitzenmodell GT3.



Porsche von Udo Lindenberg: Diebe offenbar überfordert

Einer der Betroffenen war vor kurzem Udo Lindenberg. Sein 350.000 Euro teures Sondermodell 911R verschwand aus der Tiefgarage des Hotel Atlantic An der Alster (St.Georg), wurde aber wenig später in einer Ahrensburger Tiefgarage entdeckt. Die Täter hatten den 500-PS-Wagen offenbar zurückgelassen, weil er aus einer streng limitierten Serie und in der Farbgebung sogar einmalig war. So etwas ist für die Profi-Diebe einfach nicht zu Geld zu machen.