Wichtiger Knotenpunkt: Autos kollidieren in der City – zwei Verletzte

Altstadt –

Bei einem Unfall an der Willy-Brandt-Straße in Hamburg sind am Montagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Einer musste ins Krankenhaus. Ein Verkehrschaos blieb glücklicherweise aus.

Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein die Spur wechselnder Tanklaster einen Skoda – der Brummi-Fahrer muss die Limousine übersehen haben. Der Skoda-Fahrer verlor offenbar die Kontrolle, lenkte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Kleintransporter.

Beim Spurwechsel: Autos kollidieren in Hamburg – zwei Verletzte

Zwei Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und von der Feuerwehr versorgt. „Einen brachten wir vorsorglich in eine Klinik, der andere verblieb nach eigener Entscheidung vor Ort“, so ein Sprecher zur MOPO.

Zwei Spuren in Richtung Landungsbrücken mussten von der Polizei gesperrt werden, die dritte wurde wegen des am Unfall beteiligten Lasters versperrt.

Zu einem Verkehrskollaps an einem der wichtigsten Knotenpunkte der Innenstadt kam es aber „überhaupt nicht“, teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der MOPO mit. „Der Stau hielt sich in Grenzen. Der Verkehr konnte umgeleitet werden, die meisten Autofahrer schon frühzeitig ausweichen.“

Um 12 Uhr, also eine Stunde, nachdem sich der Unfall ereignet hatte, wurde die Sperrung aufgehoben. (dg)