Wenn es nur der TÜV gewesen wäre: Luxus-Mercedes und Bargeld einkassiert

Borgfelde –

Dieses Versäumnis wird einem Mercedes-Fahrer noch lange in Erinnerung bleiben. Am Mittwochabend stoppten ihn Polizisten in Borgfelde. Den Beamten war aufgefallen, dass die TÜV-Untersuchung überfällig war. Als sie den Fahrer genauer überprüften, kam es aber richtig dicke für ihn.

Wie die Polizei berichtete, passierte der Vorfall gegen 21 Uhr. Die Beamten der Dienstgruppe Autoposer waren zu diesem Zeitpunkt in der Straße Beim Strohause unterwegs.

Plötzlich fiel ihnen ein Mercedes S350 (Neupreis ab 85.000 Euro) auf, bei dem der TÜV abgelaufen war.

In Hamburg: TÜV abgelaufen – Luxuswagen sichergestellt

Als sie den Wagen in der Klaus-Groth-Straße stoppten, gab es eine böse Überraschung für den Fahrer (56). Erst konnte er sich nicht ausweisen.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer bereits wegen anderer Delikte verurteilt war.

Unter anderem sollten bei dem 56-Jährigen im Zuge der Gewinnabschöpfung Vermögenswerte von über 56.000 Euro eingezogen werden.

Aus diesem Grunde wurde das bei ihm gefundene Bargeld in Höhe von 2000 Euro eingezogen. Wohl schlimmer für ihn. Sein Luxus-Schlitten wurde sichergestellt.