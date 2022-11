Bombenfund in Hamburg: Evakuierungen laufen – große Show abgesagt

Gefährlicher Fund in direkter Umgebung vom Bahnhof Wilhelmsburg: Bei Sondierungsarbeiten an der Thielenstraße ist am Dienstagmittag eine alte Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das bestätigte die Hamburger Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage.

Für die Entschärfung müsse der hochfrequentierte S- und Fernbahnverkehr auf der Strecke eingestellt werden. Das gilt für alle Züge, die zwischen Harburg und Hamburg über die Elbe fahren, etwa Richtung Bremen, Osnabrück, Köln oder Hannover. Auch die Wilhelmsburger Reichsstraße (B75) ist von dem 300-Meter-Radius betroffen, den die Feuerwehr rund um den Fundort gesperrt hat: Pendler müssen mit Verzögerungen und Sperrungen auf der viel befahrenen City-Route rechnen.

Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung für Abend geplant

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes und der Polizei sind vor Ort, besprechen sich und gehen die Abläufe des bevorstehenden Einsatzes durch. Die Entschärfung ist voraussichtlich für 19 Uhr geplant, kann sich aber auch noch weiter nach hinten verschieben. Die Feuerwehr rät: „Bitte meiden Sie den Bereich!“

Für die Entschärfung müssen zahlreiche Haushalte, die sich in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs bzw. in dem 300-Meter-Radius befinden, von Einsatzkräften evakuiert werden: Nach MOPO-Informationen sind 4500 Menschen von der Maßnahme betroffen.

Die Feuerwehr begann gegen 15.25 Uhr mit den Evakuierungen, Notunterkunft für Betroffene sei die Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20a. Der Abfahrtpunkt für einen Bustransfer sei die Kreuzung Krieterstraße/Thielenstraße. In einem 1000-Meter-Radius sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gab eine offizielle Warnung heraus.

Basketball-Show der „Harlem Globetrotters“ in Wilhelmsburg abgesagt

Aufgrund der Bombenentschärfung ist auch die Basketball-Show der „Harlem Globetrotters“ abgesagt worden. Eigentlich hätte die Veranstaltung am Dienstagabend in der „edel-optics.de-Arena“ stattfinden sollen – hier werden sonst die Heimspiele der Hamburg Towers ausgetragen. Die Show ist ursprünglich am 23. April 2020 geplant gewesen und wurde wegen der Corona-Pandemie auf den heutigen Dienstag verlegt. „Wir arbeiten an einem Nachholtermin im Frühjahr, der zeitnah bekannt gegeben wird“, so die Veranstalter.

Die „Harlem Globetrotters“ ist ein Team aus den USA, das Basketball-Spiele mit Tricks und Showeinlagen verbindet – laut eigenen Angaben haben über 148 Millionen Menschen in 123 Ländern die Show bereits live gesehen.

Arbeiter hatten die 1000 Pfund (etwa 500 Kilogramm) schwere amerikanische Fliegerbombe gegen 10.45 Uhr in vier Metern Tiefe im Wasser entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. (dg/ruega/idv)