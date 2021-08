Weil sich ein Paar heftig stritt: Polizei entdeckt geheime Gras-Plantage in Wohnung

Heimfeld –

Eigentlich war die Hamburger Polizei in der Nacht zu Donnerstag nur in einer Wohnung an der Haakestraße in Heimfeld, um einen Streit zu schlichten. Doch dann fanden die Beamten Marihuana – sogar eine ganze Plantage.

Um kurz nach 4 Uhr kam die Polizei in die Wohnung einer 25-Jährigen. Diese hatte sich mit ihrem Freund (31) gestritten, der das Haus auch verlassen musste, nachdem seine Personalien von Polizisten aufgenommen worden waren.

Hamburg: Polizei entdeckt geheime Gras-Plantage im Schlafzimmer

Bei der Aufnahme des Sachverhalts fielen den Beamten dann zwei mit Marihuana gefüllte Behältnisse auf dem Tisch im Wohnzimmer auf. „Bei einer Nachschau in der Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln fanden die Beamten im Schlafzimmer der 25-Jährigen eine Marihuanaplantage vor“, so eine Polizeisprecherin.

Ganze 46 Pflanzen sollen in einem großen Zelt mit professionellem Beleuchtungs- und Belüftungssystem herangezüchtet worden sein. Dazu lagen im Schlafzimmer vier weitere Behältnisse gefüllt mit Gras. „Alles wurde sichergestellt“, teilte die Sprecherin ferner mit. (dg)