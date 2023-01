Alles flog auf, weil er raste. Eine Zollstreife hat in der Nacht zu Dienstag in Hamm einen VW Golf gestoppt. Den Beamten war das Auto aufgefallen, weil es deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie dann so einiges, was den Fahrer mächtig in die Bredouille brachte.



Wie Zoll-Sprecher Oliver Bachmann der MOPO bestätigte, fiel der Besatzung einer Zoll-Streife in der Hammer Landstraße ein VW-Golf auf, der rechts rasant unterwegs gewesen sei. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stoppten den Wagen am Hammer Hof.