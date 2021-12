Beamte der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof in Hamburg einen Mann (31) festgenommen, weil er am Samstag auf dem Gelände des Bahnhofs keine Maske trug und auch ganz offenbar keine aufsetzen wollte. Ein Sprecher: „Angesprochen auf sein Fehlverhalten, reagierte er völlig uneinsichtig und respektlos.“

Bei der Überprüfung seiner Personalien kam dann heraus, dass der 31-Jährige bereits mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht worden war: Ein Gericht hatte ihn Anfang Dezember wegen Diebstahlsfällen verurteilt.

Hamburg: Mann muss ins Gefängnis – weil er keine Maske trug

Da der Mann die von ihm geforderte Geldstrafe noch nicht gezahlt hatte und auch nicht begleichen konnte, kam er in Untersuchungshaft. Dort muss er die nächsten 60 Tage verbringen. (dg)