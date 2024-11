Weil er kein Ticket hatte: Mann bei Taschendiebstahl im Fernzug erwischt

Am Dienstag kam es in einem Fernverkehrszug auf der Strecke München-Hamburg zu einem Diebstahl. Ein 18-jähriger Mann entwendete während der Fahrt die Handtasche einer 85-jährigen Mitreisenden. Dank des schnellen und aufmerksamen Handelns einer Zugbegleiterin konnte der Tatverdächtige beim nächsten Halt in Hamburg-Harburg festgenommen werden.

Da der Mann ohne gültige Fahrkarte und Ausweis unterwegs war, forderte die Zugbegleiterin ihn nach der Fahrkartenkontrolle auf, sie zu ihrem Dienstbereich im Zug zu begleiten. Dort sollte der Sachverhalt in Ruhe und ohne weitere Zuschauer geklärt werden.

Dort angekommen, machte die Frau eine seltsame Beobachtung: Der Tatverdächtige holte eine Handtasche aus seinem Rucksack, legte sie auf einen Sitz und behauptete, sie gehöre nicht ihm. Stutzig geworden informierte die Zugbegleiterin umgehend die Bundespolizei. Zeitgleich wurde eine Lautsprecherdurchsage im Zug veranlasst, damit der mögliche Eigentümer der Tasche schnell ausfindig gemacht werden konnte.

Dank aufmerksamer Zugbegleiterin: Taschendieb im Fernzug festgenommen

Bereits am nächsten Halt im Bahnhof Hamburg-Harburg wurde der Mann von einer Bundespolizeistreife vorläufig festgenommen. Während der Festnahme meldete sich bei den Einsatzkräften auch eine 85-jährige Frau, deren Tasche fehlte. Sie konnte die von dem Mann kurz zuvor abgelegte Tasche klar als ihre identifizieren.

Anschließend wurde der 18-jährige Mann zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg gebracht. Der Tatverdächtige gestand die Tat, verweigerte jedoch weitere Angaben.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.