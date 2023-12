Weihnachtsplätzchen im Backofen vergessen – zwei Kinder in Klinik

Das vorweihnachtliche Plätzchenbacken hat am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Poppenbüttel geführt. Zwei Kinder kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Klinik.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden die Retter gegen 18 Uhr zu einem Wohnhaus an der Poppenbüttler Landstraße gerufen. Von dort wurde eine starke Rauchentwicklung in der Küche gemeldet.

Zwei Kinder mit leichter Rauchvergiftung in Klinik

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Qualmentwicklung. Zwei Kinder wurden ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Beide wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Klinik gebracht. Als Ursache stellten Feuerwehrleute kokelnde Weihnachtsplätzchen im Backofen fest und beseitigten die Gefahr.