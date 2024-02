Weihnachtsbaum steht in Flammen – Appell der Feuerwehr

„Ein bereits mehrere Monate alter Tannenbaum hat im Februar nichts mehr in einer Wohnung zu suchen“, erklärt ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Anlass für den Appell ist ein Einsatz am Sonntagabend: In Ohlsdorf war ein Weihnachtsbaum in Brand geraten.

Gegen 21.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Auch der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein bettlägeriger Mann, soll die 112 gewählt haben.

Bewohner bleibt unverletzt

Der erste Löschzug, der am Wohnhaus an der Fuhlsbüttler Straße eintraf, erhöhte die Alarmstufe, ließ mehr Kräfte zu dem Einsatzort kommen. Der Sprecher: „Der Bewohner konnte schnell aus der Wohnung gerettet werden und blieb unverletzt. Der Brand konnte ebenfalls zügig gelöscht werden.“

Trotzdem der Appell der Feuerwehr, dass derart ausgetrocknete Weihnachtsbäume rechtzeitig entsorgt werden müssen. Sie stünden in wenigen Sekunden in Vollbrand und stellten damit eine latente Gefahr dar. (dg)