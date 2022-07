Paket aus den USA: Zoll findet bei Empfänger in Hamburg kiloweise Drogen

Ein Paket aus den USA, adressiert an einen Mann (32) in Hamburg. Im Rahmen einer Routinekontrolle wird es vom Zoll in Frankfurt geöffnet. Darin: ein halbes Kilo Marihuana. Der Startschuss für Ermittlungen gegen den 32-Jährigen – die nun zu einer erfolgreichen Aktion des Zolls in Mümmelmannsberg (Billstedt) führte.

Im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft durchsuchten Zöllner am Mittwoch vergangener Woche zwei von dem Mann angemietete Wohnungen, eine Gartenlaube und einen Dachboden, der offenbar als Bunker diente.

Wegen Drogenpaket: Zoll findet in Hamburg Codein und Gras

Das Ergebnis: Fast fünf Kilo Marihuana, ein Teleskopschlagstock und 50 Flaschen mit insgesamt fast zehn Litern Codein wurden sichergestellt, auch Verpackungsmaterial und ein Vakuumiergerät gefunden. Ein Zoll-Sprecher: „Augenscheinlich Utensilien, die für den Rauschgifthandel genutzt worden sein könnten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Lost Place: Die verlassene Grusel-Psychiatrie am Domjüchsee

Codein ist ein hierzulande verschreibungspflichtiges husten- und schmerzstillendes Mittel, mit dem auf dem deutschen Schwarzmarkt hohe Erträge erzielt werden. Der 32-Jährige steht im Verdacht, bewaffnet mit verschiedenen Drogen und eben Codein gehandelt zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (dg)