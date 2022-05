Wegen Drogen? Schülerin übergibt sich und muss ins Krankenhaus

Einsatz für die Hamburger Polizei und Feuerwehr an der Stadtteilschule in Lurup: Am Montagmorgen hat sich eine Schülerin plötzlich übergeben und über Unwohlsein geklagt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.20 Uhr zur Flurstraße gerufen. Sanitäter kümmerten sich um das besagte Mädchen, versorgten aber auch zwei weitere Schülerinnen, die sich ebenfalls übergeben hatten – offenbar aus Ekel.

Hamburger Schülerin muss ins Krankenhaus – wegen Drogen?

„Eine der beiden Schülerinnen ging danach wieder zurück in den Unterricht, die andere wurde von ihren Eltern abgeholt“, so eine Polizeisprecherin.

Die genaue Ursache der Übelkeit ist noch unklar. Die Polizei prüft aber den Verdacht des Drogenkonsums. Der Unterricht wurde nach dem Einsatz normal fortgesetzt. (dg)