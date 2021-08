Wegen Corona: Keine Einnahmen: So hilft die Hamburger Polizei dem Michel

Das Coronavirus und die Pandemie haben viele Unternehmen wirtschaftlich in die Knie gezwungen – auch der Hamburger Michel war finanziell so gebeutelt, dass monatliche Einnahmen von 50.000 Euro mit Spenden gedeckelt werden mussten. Hilfe gab’s von der Polizei.

Am Freitag übergaben der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Ehrenkommissar und Schauspieler Marek Erhardt („SOKO Hamburg“) der Kirche an der Englischen Planke (Neustadt) symbolisch einen Rettungsring. Beide haben eine Patenschaft übernommen und unterstützen die Aktion „Rettungsringe für den Michel“.

Corona: Keine Einnahmen – so hilft die Polizei Hamburg dem Michel

Der Rettungsring der Polizei ist mehr als 40 Jahre alt und stammt aus der Bootswerft Dornheim in Winterhude, wo Polizeiboote repariert wurden. „Für mich ist dieser Ring ein weiteres Symbol für die Verbindung zwischen der Polizei Hamburg und dem Hamburger Michel. Wir spüren diese Verbindung schon immer in unseren Herzen – jetzt können wir sie auch sehen“, erklärte Präsident Meyer bei der Übergabe.

Mittlerweile hängen im Michel nun 58 Rettungsringe. Mehr als 400 Spender haben bereits Patenschaften übernommen – und so die gottesdienstlichen, kirchenmusikalischen und diakonischen Angebote aufrechterhalten.

„Ich danke allen Spendern, es sind mehr als 1.500, die uns in schwerer See mit einer Spende oder einer Rettungsring-Patenschaft unterstützt haben“, so Hauptpastor Alexander Röder. „Bleiben Sie weiter an unserer Seite, denn wir werden voraussichtlich bis zum Sommer dieses Jahres weitere Unterstützung benötigen.“

Eine Patenschaft für Rettungsringe können Sie online oder mit einer Spende auf das Konto DE66 2005 0550 1226 1281 20 übernehmen.