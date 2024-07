Wegen Atemnot: Mann klettert auf Gerüst – Feuerwehr rettet ihn

In Barmbek-Süd ist es in der Nacht zu Montag zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Mann hatte wegen Atemnot den Notruf der Feuerwehr gewählt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten sie den Mann zunächst von einem Baugerüst retten.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr, dass die Rettungskräfte gegen 1.10 Uhr zur Mozartstraße gerufen wurden. Von dort aus einer Wohnung hatte der Anrufer gemeldet, dass er unter starker Atemnot leide.

Feuerwehr rettet Mann vom Gerüst

Am Einsatzort angekommen, fanden die Retter den Patienten aber nicht etwa in der Wohnung vor, sondern auf einem vor dem Haus angebrachten Gerüst. Sanitäter und Notarzt versorgten den Mann, Feuerwehrleute retteten ihn dann vom Gerüst. Danach kam er in die Klinik.