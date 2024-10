Wasserrohrbruch unter viel befahrener Hamburger Straße

Unter der Kieler Straße in Eidelstedt, einer der viel befahrensten Straßen Hamburgs, ist am Montagmorgen ein Rohr gebrochen. Wassermassen wurden auf die Fahrbahn gespült, der Verkehr war zunächst beeinträchtigt. Doch es gibt gute Nachrichten.

Um 5.30 Uhr fiel der Rohrbruch auf: Betroffen war eine Versorgungsleitung auf Höhe der Hausnummer 595, wie die Pressesprecherin von Hamburg Wasser, Janne Rumpelt, der MOPO bestätigte. Zwei Firmen, eine Werkstatt und ein „Lidl“-Markt seien von dem Schaden betroffen. „Ein Wasserwagen ist vor Ort, um die Versorgung zu gewährleisten.“

Kieler Straße: Gute Nachrichten nach Wasserrohrbruch

Nachdem der Schaden aufgefallen war, wurde ein sogenanntes Baufeld eingerichtet. Kurzzeitig musste eine Spur in Richtung stadteinwärts gesperrt werden. Die Sperrung habe man aber schnell wieder auflösen können. Rumpelt: „Es ist glücklicherweise so, dass die Straße dort sehr breit ist. Der Verkehr kann an dem Baufeld vorbeigeführt werden.“ Der Schaden sei dazu nicht so schlimm, wie zunächst gedacht. Die Bauarbeiten könnten höchstwahrscheinlich noch heute abgeschlossen werden.

Was zu dem Schaden führte, ist noch nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich ist aber, dass wohl die Vibration im Boden der stark befahrenen Kieler Straße ursächlich ist. Dadurch kann das Material ermüden. Solche Rohrbrüche seien an solchen Verkehrsadern laut Rumpelt nichts Ungewöhnliches.

Wann der Straßenabschnitt, aus dem die Wassermassen drangen, repariert werden kann, hängt von der Witterung ab. Asphalt kann nur bei trockenem Wetter eingesetzt werden. (dg)