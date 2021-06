Wasserleiche in Hamburg: Passanten machen üblen Fund – Polizei ermittelt

Wasserleiche in Hamburg! Passanten haben am Nachmittag eine leblose Person in einem Kanal an der Borsigstraße (Billbrook) entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17 Uhr ging der Alarm bei Hamburgs Feuerwehr ein. Sofort eilten die Rettungskräfte zu dem Tiefstackkanal – sie konnten aber nur noch eine leblose Person aus dem Wasser bergen. Die Polizei sperrte den Einsatzort ab, hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Hamburg: Wasserleiche verwest bereits – Polizei findet Zelt

„Die Leiche hat bereits Verwesungserscheinungen. Wir wissen bislang noch nicht einmal das Geschlecht der Person“, so ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes zur MOPO. Eine Untersuchung soll jetzt Klarheit bringen.

Nach Angaben des Sprechers wurde in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes ein Zelt am Ufer des Kanals gefunden. Ob es sich bei dem Eigentümer um die Leiche handelt, ist jetzt Teil der Ermittlungen.