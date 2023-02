Es sind zwei fast identische Fälle. Jeweils gegen 4 Uhr morgens kommt es an einer Schule in Finkenwerder zu einer Verpuffung – mit einem Flammeninferno als Folge. Im Juli wird ein Verwaltungstrakt zerstört, in der Nacht zu Sonntag die Sporthalle. Und das alles innerhalb weniger Monate. Wie kann das sein? Was macht man mit einer Schule, in der es anscheinend immer wieder zu Explosionen kommen kann?