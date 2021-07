In einem Mode- und Schmuckgeschäft an der Straße Im Alten Dorfe ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden: Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro.

Die Inhaberin bemerkte den Einbruch am Sonntagvormittag und verständigte die Polizei. Die Beamten grenzen die Tatzeit zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 11 Uhr ein. „Bei dem Einbruch wurde sowohl Schmuck als auch Bekleidung entwendet“, so ein Polizeisprecher.

Einbruch in Hamburg: Polizei sucht dringend Zeugen

Wie der oder die Täter in das Geschäft gelangten, ist noch unklar. Das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 151) arbeitet an dem Fall. „Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich zu melden“, so der Sprecher. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)