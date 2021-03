War es ein Feuerteufel?: Honda brennt in Parkhaus aus

Wandsbek -

In einem Parkhaus im Stadtteil Wandsbek hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Honda gebrannt. Der Wagen war das einzige Fahrzeug in dem Parkhaus, das direkt hinter dem UCI am Friedrich-Ebert-Damm liegt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zunächst zur benachbarten Unterkunft gerufen, da dort ein Feuer vermutet wurde. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellte sie dort allerdings nur starken Rauch fest. Erst bei näheren Untersuchung der Umgebung entdeckten sie das brennende Auto.

Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Die Einsatzkräfte vor Ort gehen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. (mhö)