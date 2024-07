Brandstiftung? Mehrere Autos in Hamburger Wohngebiet in Flammen

In Barmbek-Nord ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. In einer ruhigen Seitenstraße standen gleich mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 1.10 Uhr in der Detmerstraße. Dort hatten Anwohner ein brennendes Auto gemeldet, beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen bereits zwei Pkw lichterloh gebrannt haben. Die Flammen erfassten drei daneben stehende Autos und beschädigten diese.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Erst nach mehr als einer Stunde war der Brand vollständig gelöscht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Mutmaßliche Täter konnten trotz Einsatz mehrerer Streifenwagen nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.