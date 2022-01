Die Polizei hat am Dienstag einen 17-Jährigen in Groß Borstel festgenommen. Der Jugendliche wird verdächtigt, zwei Raubüberfälle begangen zu haben. In einem der Fälle bedrohte er einen 14-Jährigen mit einer Waffe und erbeutete dessen Jacke.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die erste Tat am 6. Dezember vergangenen Jahres. Ein 14-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen waren mit einem Jungen, den sie aus sozialen Netzwerken kannten, nach Planten un Blomen gefahren. Hier trafen sie auf zwei andere Jugendliche, die ihnen nicht bekannt waren. Plötzlich zog einer von diesen eine Schusswaffe, hielt sie dem 14-Jährigen an die Schläfe und raubte dem Jungen die Jacke.

Hamburg: Teenie an zwei Überfällen beteiligt

Durch die umfangreichen Ermittlungen gelang den Kriminalbeamten des LKA 114 die Identifizierung zweier Tatverdächtiger. Bei ihnen handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen. Daneben rückte auch die Internetbekanntschaft der beiden Überfallenen in den Fokus der Ermittler. Er wurde als 16-Jähriger identifiziert, der die beiden Geschädigten gezielt in die Parkanlage gelotst zu haben schien.

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse gegen die drei Tatverdächtigen, die kurz vor Weihnachten vollstreckt wurden. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Mangels Haftgründen verblieben die mutmaßlichen Räuber auf freiem Fuß.

Einen Tag später folgte jedoch schon die nächste Tat eines der Beteiligten. Auf der Elbfähre von Finkenwerder zu den Landungsbrücken wurden zwei Männer (25) ausgeraubt. Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus hatten zwei Täter die Männer geschlagen und ihnen ein Handy geraubt. Beide Opfer wurden verletzt. An den Landungsbrücken wartete schon die Polizei und nahm die Gruppe fest. Dabei kam heraus, dass sich unter ihnen der 17-Jährige befand, dessen Wohnung tags zuvor durchsucht wurde.

Groß Borstel: 17-Jähriger kommt in U-Haft

Nach Zusammenführung der beiden Verfahren beim Raubdezernat (LKA 114) wurde insbesondere das Tatverhalten des 17-Jährigen neu bewertet. Die Staatsanwaltschaft erwirkte gegen ihn daraufhin einen Haftbefehl, den die Ermittler am Dienstag an seiner Wohnanschrift in Groß Borstel vollstreckten.