Kleinkind in Lebensgefahr: Auf dem Weg ins Krankenhaus kommt es zum schweren Unfall

Drama auf dem Weg ins Krankenhaus: In einem Rettungswagen wird gerade ein Kleinkind reanimiert, ein Notarztfahrzeug fährt direkt hinterher. An einer Kreuzung kommt es plötzlich zum schweren Unfall.

Dramatischer Rettungseinsatz in Hamburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten Rettungskräfte um das Leben eines erst fünf Monate alten Babys kämpfen. Das Kind hatte sich in Hamm so sehr verschluckt, dass es keine Luft mehr bekam.

Barmbek-Süd: Notarzteinsatzfahrzeug in Unfall verwickelt

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten die Retter das Kleinkind reanimieren. Wenig später wurde das Baby, zusammen mit dem Arzt und der Rettungswagenbesatzung in das Uniklinikum Eppendorf transportiert. Die Mutter fuhr in dem Notarztfahrzeug mit einem Fahrer des Rettungsdienstes hinterher.

Das Notarzteinsatzfahrzeug wurde durch die Kollision an der Front beschädigt. Sebastian Peters Das Notarzteinsatzfahrzeug wurde durch die Kollision an der Front beschädigt.

Als beide Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn die große Kreuzung Oberaltenallee Ecke Mundsburger Damm – direkt am Mundsburg-Center – gegen 23.04 Uhr bei Rot überfuhren, kam es zum Unfall. Die Fahrerin eines Minis übersah offenbar die beiden Fahrzeuge.

Sechs Menschen bei Unfall verletzt – Mutter und Baby im Krankenhaus

Der Rettungswagen konnte die Kreuzung noch ohne Unfall passieren. Das Notarztfahrzeug kollidierte hingegen mit dem Mini. Der Kleinwagen schleuderte über die Kreuzung, touchierte noch leicht einen Ampelmast und blieb auf dem Bürgersteig stehen. Das Notarztfahrzeug blieb mitten auf der Kreuzung stehen.

Bei dem Unfall wurden neben den beiden Insassen aus dem Mini auch zwei Fußgänger verletzt. Sie sprangen dem herumschleudernden Auto aus dem Weg und erlitten dabei Blessuren. Die Insassen aus dem Notarztfahrzeug, die Mutter und der Fahrer, wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Fahrer wurde vor Ort betreut, die Mutter kam mit einem weiteren Rettungswagen in die gleiche Klinik wie ihr Baby. Wie und warum die Mini-Fahrerin die Einsatzfahrzeuge übersehen konnte, ist noch unklar. Ermittlungen laufen.