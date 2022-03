Während der Schulferien: Brand in Hamburger Klassenzimmer

Mitten in den Schulferien ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz in einer Ganztagsschule im Stadtteil Iserbrook gekommen. Aus einem Klassenzimmerfenster stieg Rauch auf, mehrere Feuerwehren rückten an. Trotz der Ferien waren dort Kinder.

Zu dem Feuer kam es am Mittwoch in der Schenefelder Landstraße in der SCHELA-Ganztagsschule, zu der die Feuerwehr gegen 13.50 Uhr gerufen wurde. Wie ein Sprecher der MOPO erzählte, hatte Unrat gebrannt, es war starke Rauchentwicklung aus einem Fenster des Gebäudes zu sehen.

Die Feuerwehr Osdorf wie auch die Freiwilligen Feuerwehren Sülldorf und Nienstedten konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, laut Einsatzzentrale war der Einsatz gegen 15 Uhr beendet. Laut einem Pressesprecher der Polizei gibt es Hinweise, dass ein technischer Defekt an einer Steckdose zu dem Brand geführt haben könnte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Raum war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Benutzung, wie eine Sprecherin der Behörde für Schule und Berufsbildung der MOPO erzählte. Da in der Schule trotz der derzeitigen Ferien dennoch Kinder in den umliegenden Räumen lernten, musste eine Evakuierung eingeleitet werden, die laut Schulbehörde „reibungslos geklappt“ hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei verletzte Frauen – Das Rätsel um die Gift-Säure im HVV-Bus

Bei dem Brand gab es laut Feuerwehr und Schulbehörde keine Verletzten. Die Schulleitung wie auch der Hausmeister sind nvor Ort, laut Schulbehörde wird aktuell geprüft, ob und wie der Schulbetrieb in den nächsten Tagen und Wochen stattfinden kann. Zu der genauen Brandursache hat das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. (to)