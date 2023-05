Mercedes geht in Flammen auf – Fahrer greift beherzt ein: „Hatte keine Angst“

Cem T. steht unter Schock: Am Mittwoch ist er mit seinem Mercedes in Rahlstedt unterwegs, als sein Wagen plötzlich in Flammen aufgeht. Er greift beherzt ein, versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Doch es hilft alles nichts. Was am Ende von seinem schicken Auto übrig bleibt, ist nur ein Haufen Schrott.

Der Besitzer des E-Klasse Coupés steht sichtlich unter Schock, als er dem MOPO-Reporter das Unglück schildert. Er sei mit dem Wagen auf der Meiendorfer Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich Qualm aus dem Motorraum bemerkte. Kurz darauf habe er angehalten und gesehen, dass bereits Flammen unter der Haube hervorschlugen. Den Mercedes habe er erst seit einem halben Jahr, „bisher lief alles in Ordnung“, sagt er verwundert.

Mercedes-Besitzer: „Mein erster Gedanke war, ich muss das Feuer löschen“

Sein erster Gedanke, als er die Flammen sieht: „Ich muss das Feuer löschen“. Noch während die von ihm alarmierte Feuerwehr auf der Anfahrt ist, besorgt er sich von einem Angestellten eines Gartencenters in der Nähe einen Gartenschlauch – und zielt beherzt auf sein Auto, um es zu retten. Leider vergeblich, „das hat nicht geholfen“. Den Rest erledigen dann die Feuerwehrmänner.

Am Mercedes entsteht Totalschaden. Cem T. zeigt sich dennoch entspannt: „Alles andere klärt nun die Versicherung“. Auf die Frage, ob er beim couragierten Löschversuch Angst gehabt hätte, antwortet er lässig: „Angst hatte ich nicht. Das ist noch harmlos, ich habe noch viel schlimmere Sachen erlebt.“