Während der Fahrt: Mercedes fängt Feuer – Fahrer entkommt Flammenhölle

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend nach Billbrook ausgerückt: Ein Mercedes war während der Fahrt plötzlich in Flammen aufgegangen. Als die Retter eintrafen, brannte der Wagen lichterloh. Der Fahrer rettete sich im letzten Moment.

Der Notruf ging gegen 18.10 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete mit zittriger Stimme, dass sein teurer Mercedes brenne. Er habe sich aber im letzten Moment retten können und sei unverletzt.

Meterhohe Flammen loderten in den Abendhimmel. Als die Retter vor Ort an der Halskestraße eintrafen, stand die Limousine bereits in Vollbrand. Der Autobesitzer musste mit ansehen, wie sein Auto durch den Brand vernichtet wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber einen Totalschaden nicht verhindern.