Während der Fahrt durch Hamburg: Flammen schlagen aus Mercedes

Ein brennender Mercedes in Eimsbüttel sorgte am frühen Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz. Der Fahrer handelte äußerst cool und lenkte sein Auto noch von der Straße. Erst danach brachte er sich selbst in Sicherheit.

Für den Fahrer der Limousine muss es eine Schrecksekunde gewesen sein: Als er seinen Mercedes über den Eimsbüttler Marktplatz steuerte, qualmte es unter der Motorhaube, kurz danach schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer lenkte sein Auto von der Fahrbahn und brachte sich dann in Sicherheit.

Hamburg: Flammen aus Motorraum eines Mercedes

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Unterstützt wurden sie dabei von einem Lkw-Fahrer, der ebenfalls mit einem Feuerlöscher zu Hilfe kam. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.