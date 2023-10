Aufregung um Feuer-Alarm in Hamburger Nobelkaufhaus

Im Alsterhaus hat es am Dienstagmorgen einen Feueralarm gegeben. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz an. Zu löschen gab es allerdings nichts. Was war da los?

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage bestätigte, habe die automatische Brandmeldeanlage des Nobelkaufhauses gegen 10.15 Uhr ausgelöst. Diese ist direkt mit der Einsatzzentrale verbunden. Von dort wurden mehrere Löschzüge zum Einsatzort geschickt, auch um im Ernstfall auf eine mögliche Menschenrettung vorbereitet zu sein. Mehrere Streifenwagen waren ebenfalls im Einsatz.

Falscher Feueralarm – Alsterhaus bestreitet Fehler

Am Jungfernstieg angekommen, war von einem Feuer oder gar einer Gefahr für Kunden und Angestellte keine Rede mehr. Der Einsatzführer stellte fest, dass der Feueralarm möglicherweise durch einen Fehler ausgelöst wurde. Das für das Kaufhaus zuständige Wachunternehmen habe die Brandmeldeanlage für einen Test ausgelöst, aber vergessen, vorher die Feuerwehr darüber zu informieren, so der Sprecher zur MOPO.

Das bestreitet Alsterhaus allerdings vehement: Der Probealarm sei laut einer Unternehmensprecherin „sowohl bei der Polizei als auch der Feuerwehr“ angemeldet worden. Auch sei keine Feuerwehr vor Ort gewesen.