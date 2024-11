Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte an Autobahnabfahrt in Hamburg

An der A25 bei Bergdedorf ist es am Samstagmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. An der Abfahrt zur Autobahn waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Einer der beiden Autofahrer soll die Vorfahrt missachtet haben. Es gab zwei Verletzte.

Wie die Polizei bestätigte, waren die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr zum Curslacker Heerweg gerufen worden. Darunter zwei Rettungswagen. An der dortigen Abfahrt von der A25 waren ein Smart und ein VW miteinander kollidiert.

Zwei Personen leicht verletzt in Klinik

Beide Personen am Lenkrad wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Laut Polizei soll einer der beiden Fahrzeugführer offenbar die Vorfahrt missachtet haben. Die Unfallstelle war rund 30 Minuten gesperrt. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.