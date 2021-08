Vorfahrt genommen, Rotlicht missachtet: Opel kracht in die Deichtorhallen

Altstadt –

Ein Opel ist am Donnerstag in die Fassade der Deichtorhallen am Deichtorplatz in Hamburg gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Laut Polizei war es um kurz vor 11 Uhr zu einem Vorfahrtverstoß gekommen, „möglicherweise durch eine Rotlicht-Missachtung“. Genaueres sei bisher nicht bekannt. Beteiligt waren Angaben zufolge ein Opel und ein BMW.

Hamburg: Opel kracht in Fassade der Deichtorhallen

Ersterer wurde im Zuge des Verkehrsunfalls in die Deichtorhallen gelenkt, deren Fassade stark beschädigt wurde: Fensterscheiben gingen zu Bruch, Gitter wurden zerstört. Auch der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Die Feuerwehr behandelte zwei Verletzte, derweil sperrte die Polizei eine Spur in Richtung stadtauswärts. „Die Ermittlungen dauern an“, so ein Sprecher der Hamburger Polizei. (dg)