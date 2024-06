Drama vor Hamburger Bahnhof: Frau wird von Bus erfasst – Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in Billwerder: Eine Frau ist am Freitag am Mittleren Landweg von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich direkt vor der gleichnamigen S-Bahnhaltestelle, in Höhe des Zebrastreifens. Zu der Zeit waren gerade zahlreiche Menschen ausgestiegen und die Treppen hinuntergegangen, um einen Bus zu bekommen.

Bus-Unfall in Billwerder: Frau soll Bein verloren haben

Eine 59-jährige Frau wurde beim Überqueren der Straße – die genauen Hintergründe zum Ablauf sind noch unklar – von einem Bus erfasst und teilweise wohl auch überrollt; sie soll ein Bein und dadurch sehr viel Blut verloren haben. Zunächst hieß es von der Polizei, das Opfer sei ein Mann gewesen.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau, die mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Wie es ihr aktuell geht, ist unbekannt.

Das Kriseninterventionsteam versorgte Zeugen des Unfalls. Marius Röer Das Kriseninterventionsteam versorgte Zeugen des Unfalls.

Das Kriseninterventionsteam versorgte Zeugen des Unfalls, die Polizei sperrte den Bereich komplett ab, auch der S-Bahn-Verkehr war unterbrochen. Von oben machte die „Libelle“, der Polizei-Hubschrauber, Luftaufnahmen.

Unter anderem versucht die Polizei mit diesen Fotos und den Zeugenaussagen, den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher. (dg/röer)