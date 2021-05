Vor Gericht in Hamburg: Innenstadt: Bus und SUV kollidieren miteinander

Neustadt -

Vor dem Oberlandesgericht am Sievekingplatz in Hamburg ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen: Ein SUV und ein HVV-Bus sind miteinander kollidiert.

Am SUV entstand erheblicher Blechschaden, unter anderem flog die Stoßstange ab. Auch Kühlmittel lief aus. Die Insassen, ein älteres Ehepaar, blieben laut Polizei unverletzt.

Hamburg: Bus und SUV kollidieren miteinander

Genau wie der Fahrer der Buslinie 3 und sein einziger Fahrgast. Die Fahrbahnspur musste nur kurzfristig gesperrt werden. Am Bus entstand leichter Sachschaden an der rechten Vorderseite.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der SUV wurde abgeschleppt. (dg)