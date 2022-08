Vor der Haustür: Mann reißt Rentnerin (86) Uhr vom Handgelenk

Die Hamburger Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Raub am Goldbekufer in Winterhude: Am Freitag gegen 13.20 Uhr soll ein Mann einer 86 Jahre alten Frau die Uhr vom Handgelenk gerissen haben.

Die Rentnerin war gerade vom Einkaufen gekommen und wollte die Tür ihres Wohnhauses aufschließen. „In dem Moment wurde sie von einem Mann, an dem sie anscheinend unmittelbar zuvor vorbeigegangen war, am Arm festgehalten“, so ein Polizeisprecher.

Hamburg: Mann reißt Rentnerin (86) Uhr vom Handgelenk

Mit der gestohlenen Armbanduhr der Marke „Dugena“ flüchtete der Mann – etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze, lockige schwarze Haare, kräftig, dunkle Stoffjacke und Hose – Richtung Mühlenkamp. Der Polizeisprecher: „Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme.“

Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) übernahm die Arbeiten in dem Fall. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)