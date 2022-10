Junge (10) von Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt

Ein erst zehn Jahre alter Junge ist bei einem Unfall am Stellbrinkweg in Allermöhe schwer verletzt worden. Laut Hamburger Polizei war der Zehnjährige am Samstagnachmittag „unvermittelt auf die Fahrbahn getreten“.

Zu der Zeit – gegen 14.30 Uhr – war eine 54-Jährige dort mit ihrer Mercedes A-Klasse unterwegs. Die Frau habe nicht mehr bremsen können. Ein Polizeisprecher: „Der Junge wurde vermutlich vom Außenspiegel des Fahrzeuges am Kopf getroffen und fiel zu Boden.

Hamburg: Junge (10) bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Der Zehnjährige kam in ein Krankenhaus, wurde dort stationär aufgenommen. Es habe keine Lebensgefahr bestanden, so der Sprecher weiter. Die weiteren Ermittlungen führe der Verkehrsunfalldienst Süd. (dg)