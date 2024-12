Im Zug nach Hamburg: Betrunkener rutscht vom Sitz – und landet in Haft

Die Fahrt im Metronom von Bremen nach Hamburg endete am Samstagmorgen für einen Mann in Haft. Das Zugpersonal hatte die Bundespolizei gerufen, weil sie im Zug einen volltrunkenen Mann ohne Fahrschein angetroffen hatten.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei seien die Beamten gegen 9.20 Uhr vom Zugpersonal eines Metronom über einen hilflosen Fahrgast informiert worden. Der war volltrunken vom Sitz gerutscht und hatte sich dabei verletzt. Die Polizisten erwarteten den Zug im Bahnhof Harburg. Zudem hatte er keinen Fahrschein.

Schwarzfahrer hatte 3,1 Promille

Dort nahmen sie den 40-Jährigen in Gewahrsam, riefen einen Rettungswagen und begleiteten ihn in eine Klinik. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab 3,1 Promille. Zudem ermittelten die Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Nachdem er ausgenüchtert war, kam er in Haft.