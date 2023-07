Volltrunken auf E-Scooter – Mann bei Unfall schwer verletzt

In St. Georg ist es am Freitagabend zu einem folgenschweren Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und kam in eine Klinik.

MOPO-Informationen zufolge hatte sich der Mann (29) in der Nähe des Hauptbahnhofs einen E-Roller gemietet und war damit in Richtung Kurt-Schumacher-Alle los gedüst. Keine gute Idee, denn vorher soll der Mann ordentlich Alkohol konsumiert haben.

Mit Gesichtsverletzungen in Klinik

In Höhe des Besenbinderhof war die Fahrt dann zu Ende. Der 29-Jährige fuhr gegen einen Kantstein. Der Mann flog über den Lenker und krachte mit dem Gesicht auf den Asphalt. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.